Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
МИД РФ запретил въезд в Россию 8 гражданам стран ЕС и представителям официальных структур. Такая мера была принята в ответ на санкции.
"В ответ на введенные 2 и 22 марта сего года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыт въезд на территорию России следующим гражданам стран – членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС", – говорится в заявлении российского МИД.
В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр, Оса Скотт, которая заявила в одном из интервью, что результаты анализов Навального указывают на отравление нейротоксином из группы веществ "Новичок", и другие.
В ведомстве отметили, что политика нелегитимных односторонних ограничений в отношении российских граждан и организаций, которую ведет ЕС, идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.
"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны", – говорится в сообщении.
Ранее министры иностранных дел стран ЕС выразили мнение, что Россия взяла курс на конфронтацию с союзом. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти РФ показали нежелание сотрудничать с ЕС в ходе его визита в Москву в начале февраля.
Он добавил, что министры Евросоюза подтвердили пять принципов, на которых должны строиться отношения с Россией.
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