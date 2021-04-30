Посольство США в Москве прекратит выдачу неиммиграционных виз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.

"С 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз", – говорится в сообщении.

Кроме того, диппредставительство проведет сокращение штата на 75% в связи с запретом на найм иностранных сотрудников.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", – говорится в заявлении.

Также посольство рекомендовало гражданам США, пребывающим в России с истекшими визами, уехать из страны до 15 июня.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.

16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры, включающие ограничения для работы диппредставительств США на территории России. Ведомство также объявило, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.