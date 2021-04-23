РФ предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга

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Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Как сообщили РИА Новости в МИД РФ, Москва также предложила Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак.

В министерстве заявили, что шагом в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на диалог в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Кроме того, в ведомстве указали, что суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений.

Это подразумевает заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. В предложение также входит глобальная договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что отношения РФ и США вернулись в эпоху холодной войны. По его мнению, санкции, конфликтное противоборство и защита своих эгоистических интересов ведут к перманентной нестабильности в мире.