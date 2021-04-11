В Европарламенте предложили отключить Россию от SWIFT

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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против России при эскалации ситуации в Донбассе.

По мнению политика, РФ якобы "продолжает курс опасных провокаций", а "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада".

Аналогичные действия следует предпринять в случае ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии, передает ТАСС.

"Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Вебер также утверждает, что и "Северный поток – 2" в случае рестрикций "ни в коем случае не имел бы под собой оснований".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что возможное отключение РФ от международной межбанковской системы платежей является необоснованным.

Также стало известно, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2".