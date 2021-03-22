Песков оценил возможность отключения России от SWIFT

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Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT.
По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.
"Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", – сказал Песков.
SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
Ранее в России вступили в силу поправки в закон, касающийся контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. В частности, усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.
Также вводится обязательный контроль за снятиями средств, начисленных на баланс мобильного телефона, а также за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей. Поправки также включают введение контроля за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей. Данная мера вступит в силу в 2022 году.
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