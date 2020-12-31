Названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отключение России от системы обмена банковской информацией грозит проблемами в международных расчетах, сообщает "Прайм" со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова.

В настоящее время США грозятся отключить РФ от системы SWIFT. Тузов подчеркнул, что у американцев имеется лишь гипотетическое влияние на нее, поскольку ее штаб-квартира расположена в Бельгии.

"Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса", – заявил специалист.

Он привел пример Ирана как страны, которая успешно взаимодействует с другими странами при условии отключения от системы SWIFT. Тузов отметил, что Россия также обладает неплохими экспертами и технологиями в сфере обмена банковской информацией.

Он напомнил, что в РФ еще в 2014 году появилась система передачи финансовых сообщений, которая может стать альтернативой SWIFT. Эксперт подчеркнул, что к ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также финансовые организации Евразийского экономического союза.

Помимо этого, Центробанк анонсировал создание цифрового рубля. По словам Тузова, это позволит совсем отказаться от международной платежной системы, так как контрагенты смогут проводить платежи без использования SWIFT.

Эксперт отметил, что в то же время при отключении России от этой системы появятся панические валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности рубль придет в норму, выразил уверенность Тузов. Он подчеркнул, что стратегически рубль обеспечен российскими золотовалютными резервами. Кроме того, по словам эксперта, экспортеры могут перейти на расчеты в евро и юанях через альтернативные SWIFT-системы.

Ранее в Госдуму ввели законопроект о введении обязательного контроля операций по иностранным банковским картам. Депутат нижней палаты парламента Анатолий Аксаков отметил, что контроль за операциями россиян с наличными будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями.