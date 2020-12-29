ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России объявил о намерении упростить процесс смены обслуживающего банка для клиентов кредитных организаций. Об этом сообщает РБК.
Соответствующий пункт регулятор добавил в проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Ожидается, что эксперты проработают механизм "универсального платежного адреса", куда будут зачислять средства при изменении банковских реквизитов клиента.
Банк России также определит условия перехода на расчетное обслуживание в другой банк с автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. По мнению экспертов организации, создание возможностей для безбарьерного перехода между банками позволит развиваться конкуренции.
Еще одной задачей новой стратегии является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса.
По словам представителя ЦБ, стратегия развития Национальной платежной системы была сформулирована при содействии участников рынка. В 2020 году ее будут дорабатывать.
Ранее Банк России вновь продлил срок перехода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 1 июля 2021 года. Данное решение объяснили тем, что в условиях пандемии представители старшего поколения не могут посещать места массового скопления людей ради безопасности – в том числе с целью оформления новых карт.
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