Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом стало известно на последнем в нынешнем году заседании регулятора, передает Агентство "Москва".
"Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", – указано в релизе на сайте ЦБ.
В пресс-службе регулятора отметили, что инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. По прогнозу Центробанка, в 2021 году этот показатель зафиксируют на уровне 3,5–4% и он будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Отдельно отмечается, что регулятор планирует и дальше отслеживать экономическую ситуацию, чтобы выявить наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Решение будет приниматься с учетом в том числе внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
В ноябре 2020 года ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Регулятор запустит платформу ЗСК, или KYC (know your client – знай своего клиента), которая позволит определять благонадежность российских компаний. Все они будут делиться на три цветовых зоны.
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