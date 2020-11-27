ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

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Банк России может начать отслеживать риски обналичивания или отмывания денег банковских клиентов. Соответствующий проект поправок разработал ЦБ в антиотмывочное законодательство совместно с Росфинмониторингом.

Предполагается, что в конце 2021 – начале 2022 года в случае принятия поправок ЦБ запустит платформу ЗСК, или KYC (know your client – знай своего клиента), которая позволит определять благонадежность российских компаний. Их будут распределять по трем зонам, в зависимости от риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. ЦБ намерен участвовать в данном распределении.

"Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций", – приводит РБК слова представителя ЦБ.

Отмечается, что сведения о сомнительных операциях клиентов банки будут передавать в Банк России и Росфинмониторинг, которые и будут относить клиентов к одной из трех групп риска.

По такому же принципу будут действовать и кредитные организации, уведомляя о приеме на обслуживание, о запросе на проведение определенной операции, а также о снятии средств в случае расторжения договора Банк России.

В настоящее время, по данным регулятора, в зеленой зоне находится около 99 процентов клиентов, в желтой – 0,3 процента, в красной – 0,7 процента. Оценки риска ЦБ на 95 процентов совпадают с банковскими.

Правила отказа в проведении операций клиентам кредитными организациями в настоящее время обосновываются лишь подозрением последних в отмывании, а также непредоставлением клиентов соответствующих документов о подтверждении цели операции. Законопроект предлагает связывать отказ со статусом клиентов.

Компания, находящаяся в красной зоне, получит запрет на открытие новых банковских счетов, проведение операций, использование систем обслуживания. Если компания не находится в списке высокорисковых, но намерена провести операцию с контрагентом из красной зоны, ограничения также возможны.



Клиентам из зеленой зоны отказывать не будут. Однако если "зеленые" ИП и юрлица намерены работать с клиентами из желтой зоны, за ними будет установлен особый контроль.

За компаниями, находящимися в желтой зоне, будут наблюдать. Также клиентам могут отказывать в определенных услугах.

Уточняется, что банк обязан сообщать клиентам об их попадании в красную зону. Расторгнуть договор банк сможет с такой компаний, если она дважды в год столкнулась с запретом на проведение операций. Кроме того, банки получат право не работать с новыми клиентами из красной зоны. А вот отказать компаниям из зеленой зоны кредитные организации не вправе.

Член генерального совета "Деловой России" Алексей Мишин рассказал, что внедрение новой системы позволит контролировать необоснованные блокировки счетов предпринимателей. При этом банки в настоящее время, по его мнению, не обладают достаточным количеством информации для данных решений.

"Клиент может попасть в красную категорию из-за подозрительных операций в других банках. В этом случае банку потребуется дополнительная информация для принятия решения, и если ее не окажется в системе, предлагаемой Банком России, бумажная волокита может возрасти", – подчеркнул Мишин.

Замруководителя некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) Александр Наумов также считает механизм ЦБ целесообразным.

"Банк России не видит всей информации о клиенте, которая есть у банков, и возможны ложные оценки. Это может привести к росту числа клиентов, попадающих в красный уровень", – отметил Наумов.

Однако понимания, сможет ли ЦБ полноценно реализовывать данную инициативу, пока нет, считает партнер юридической компании "Арбитраж.ру" Владимир Ефремов. "Новых механизмов реабилитации законопроект не предусматривает, а эффективность межведомственной комиссии ЦБ до сих неизвестна: статистика не публикуется, при этом рассмотрение заявлений клиентов происходит без их участия", – сказал юрист, добавив, что попадание компании в красную зону может повлечь полную остановку бизнеса.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского международного коммерческого банка.

Отмечается, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также игнорировал нормативные акты Центробанка. В частности, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

