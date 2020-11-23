Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 35 российских банков

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Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" сообщили, что до 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов.

Как говорится в прогнозе, который приводит ТАСС, текущее значение индекса здоровья банковского сектора находится на уровне 90,7 процента.

Это означает, что 9,3 процента расчетной базы индекса, то есть до 35 кредитных организаций, находятся в зоне повышенного риска.

В агентстве также отметили стагнацию банковского сектора. В частности, аналитики обратили внимание на отсутствие повышения устойчивости наиболее уязвимых банков.

Несмотря на снижение качества активов, собственники банков откладывают масштабные докапитализации, учитывая неполное отражение потерь из-за реструктуризаций.

Так, почти 26 процентов действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки, а 36 процентов банков столкнулись со снижением регулятивного капитала.

Кроме того, в исследовании говорится, что в 2020 году половина банков испытала чистый отток средств физических лиц и 34 процента – отток средств предприятий со счетов.

В октябре Банк России аннулировал лицензии на осуществление операций у банков "Прохладный", "Майский", АО "ТЭМБР-БАНК" и Росбизнесбанк.