У банков "Прохладный" и "Майский" аннулировали лицензию

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк Российской Федерации в пятницу, 9 октября, отозвал лицензию у банков "Прохладный" и "Майский". Об этом сообщает RT.
"Банк России приказом от 09.10.2020 № ОД-1638 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк "Майский" (регистрация № 1673, Кабардино-Балкарская Республика, город Майский)", – следует из сообщения финансового регулятора. По сведениям ЦБ, данный банк по величине активов занимал 350-е место в банковской системе России.
Уточняется, что в банк "Майский" назначили временную администрацию Банка России.
В свою очередь, банк "Прохладный" располагался на 348-м месте по величине активов. "Более 70% кредитного портфеля банка "Прохладный" представлено проблемными ссудами", – уточняет пресс-служба ЦБ.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у "ТЭМБР-банка". По данным экспертов регулятора, банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.
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