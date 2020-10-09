У банков "Прохладный" и "Майский" аннулировали лицензию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк Российской Федерации в пятницу, 9 октября, отозвал лицензию у банков "Прохладный" и "Майский". Об этом сообщает RT.

"Банк России приказом от 09.10.2020 № ОД-1638 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк "Майский" (регистрация № 1673, Кабардино-Балкарская Республика, город Майский)", – следует из сообщения финансового регулятора. По сведениям ЦБ, данный банк по величине активов занимал 350-е место в банковской системе России.

Уточняется, что в банк "Майский" назначили временную администрацию Банка России.

В свою очередь, банк "Прохладный" располагался на 348-м месте по величине активов. "Более 70% кредитного портфеля банка "Прохладный" представлено проблемными ссудами", – уточняет пресс-служба ЦБ.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у "ТЭМБР-банка". По данным экспертов регулятора, банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.