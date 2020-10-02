ЦБ отозвал лицензию у "ТЭМБР-банка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России аннулировал лицензию АО "ТЭМБР-БАНК". Как сообщается в пресс-релизе регулятора, решение вступает в силу с пятницы, 2 октября.
В Центробанке объяснили свои действия тем, что "ТЭМБР-банк", зарегистрированный в Москве, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, проверка показала, что кредитная организация не боролась с легализацией доходов, полученных преступным путем.
По данным экспертов регулятора, банк "функционировал в условиях корпоративного конфликта".
После первого полугодия 2020 года "ТЭМБР-банк" занимает 179-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Кредитная организация также зарегистрирована в системе страхования вкладов.
В конце августа Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций столичный банк "Славянский кредит". По величине активов финансовая организация занимала 287-е место в банковской системе РФ.
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