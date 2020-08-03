ЦБ аннулировал лицензию московского "Оргбанка"

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Центробанк России аннулировал лицензию столичного "Оргбанка". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официальный портал регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 3 августа 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Межбанковское объединение "Оргбанк" (общество с ограниченной ответственностью) – МБО "Оргбанк" (ООО)", – сообщили в Банке России.

В самой кредитной организации объявили, что 6 июля общим собранием участников банка было решено приступить к добровольной ликвидации.

По данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля 2020 года "Оргбанк" находился на 318 месте в банковской системе РФ. Он был учрежден в 1990 году как организация, специализирующаяся на межбанковских кредитах.

Ранее в июле Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АКБ "Ресурс-траст". Аналогичная процедура была применена к "Народному банку".

