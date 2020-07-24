Банк России отозвал лицензию у "Народного банка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Народного банка". Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Как отмечается, по величине активов банк 297-е место в российской банковской системе.

Ранее ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у столичного Проминвестбанка и у банка "Кузнецкий мост".

Ранее в Банке России заявили, что не рассматривают вопрос деноминации рубля. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, "у нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот".