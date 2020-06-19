ЦБ снизит ставку по кредитам на поддержку МСП до 2,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России снизит ставку по кредитам регулятора, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса и занятости населения.

"Процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых", – сообщили в пресс-службе регулятора.

Данные условия вступят в силу с 22 июня.

Мера касается как новых кредитов, так и тех, которые были оформлены ранее, но с совокупным лимитом в 500 миллиардов рублей.

В Центробанке подчеркнули, что ставка может быть изменена и повторно. Но в этом случае регулятор будет ориентироваться на изменение задолженностей по кредитам для МСП в сравнении со значениями на 1 апреля 2020 года.

Ранее 19 июня Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Данную меру объяснили тем, что дезинфляционные факторы влияют на экономику сильнее, чем предполагалось ранее.

