ЦБ аннулировал лицензию "Морган Стэнли Банка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Морган Стэнли Банка", сообщается на сайте регулятора.

Ранее единственный участник этой кредитной организации объявил о её добровольной ликвидации.

Банк не входит в систему страхования вкладов. При этом, в ЦБ считают, что у него хватит имущества для удовлетворения требований кредиторов, передает ИА "НСН".

По величине активов "Морган Стэнли Банк" находился на 279-й строчке в банковской системе страны. Он был зарегистрирован Центробанком в 2005 году.

Morgan Stanley – финансовый конгломерат США, владеет самым крупным брокерским бизнесом в мире.

Ранее стало известно, что экс-полковник ФСБ Дмитрий Фролов получил от руководства банка "Кредитмпэкс" более 87 миллионов рублей в обмен на "крышевание". Каждый месяц на протяжении шести лет он получал по 100-150 тысяч евро во время обедов в разных кафе.