Центробанк отозвал лицензию у омского АО "Эксперт Банк"

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Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление операций у омского "Эксперт Банка", который является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, уставный капитал кредитной организации составлял 1,16 миллиарда рублей. В регуляторе отметили, что организация внутреннего контроля "Эксперт банка" признана неэффективной.

Также ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в сомнительные операции.

29 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка "Ассоциация". По данным ЦБ, кредитная организация входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 1 июля она занимала 170-е место в банковской системе страны.

26 июля ЦБ также аннулировал лицензию столичного "РАМ Банка". Это произошло потому, что кредитная организация занижала размер резервов, скрывая от регулятора свое реальное финансовое положение. Помимо этого, руководители банка неадекватно оценивали кредитные риски, пояснили в Банке России.