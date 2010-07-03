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08:48

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка "Аспект"

экономика финансы

08:48

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у столичного банка "Аспект", говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 343-е место (данные на 1 апреля. – Прим. ред.) в российской банковской системе.

По данным регулятора, банк нарушал нормативные акты Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация предоставляла неполную и некорректную информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

Также "Аспект" проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и транзитные операции.

На сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) говорится, что выплаты вкладчикам "Аспекта" начнутся не позднее 26 апреля текущего года.

"До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АБ "Аспект" (АО), а также разместит на сайте агентства официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", – говорится в сообщении.

Для оперативного приема заявлений и быстрых выплат агентство прибегнет к помощи банков-агентов, которых отберут по результатам конкурса.

экономика финансы

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