ЦБ отозвал лицензии у страховщиков "Респект" и НАСКО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Респект" и НАСКО. На сайте регулятора сказано, что они не раз нарушали требования страхового законодательства в течение года.

Обе компании остались без лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования.

Помимо этого, у "Респекта" отозвали лицензию на перестрахование, а у НАСКО на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников других ведомств, а также на обязательное страхование ответственности перевозчика.

