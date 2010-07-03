ЦБ отозвал лицензию у столичного "Тройка-Д Банка"

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Центробанк отозвал лицензию у столичного "Тройка-Д Банка". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Тройка-Д Банк" лишился лицензии из-за нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, пояснили в Банке России. В частности, кредитная организация своевременно не представила достоверные сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Руководство банка постоянно занижало величину резервов и, наоборот, завышало стоимость имущества, чтобы улучшить свои финансовые показатели.

Помимо этого, специалисты ЦБ установили, что кредитная организация занималась выводом активов в ущерб интересам кредиторов и вкладчиков. Как сказано в сообщении регулятора, Банк России не раз передавал в правоохранительные органы данные о незаконных операциях "Тройка-Д Банка".

В ЦБ уточнили, что "Тройка-Д Банк" является участником системы страхования вкладов. На 1 апреля 2019 года кредитная организация по величине активов занимала 185-е место в банковской системе России.