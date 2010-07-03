ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

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Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у Холдинвестбанка, сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что подмосковный банк лишился лицензии из-за нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

На 1 марта кредитная организация занимала 420-е место в банковской системе РФ. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 8 мая, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у столичного "Тройка-Д Банка". Кредитная организация своевременно не представила достоверные сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Руководство банка постоянно занижало величину резервов и, наоборот, завышало стоимость имущества, чтобы улучшить свои финансовые показатели.