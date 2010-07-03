ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка "Ассоциация". Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 1 июля она занимала 170-е место в банковской системе страны.

Как пояснили в Банке России, руководство "Ассоциации" признало отсутствие на счетах в иностранном банке денежных средств, о которых сказано в отчетности. Речь идет о сумме 3,8 миллиарда рублей. Кроме того, по словам специалистов, доформирование резервов на возможные потери привело к полной утрате банком собственных средств.

Банк также нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, подчеркнули представители регулятора. В настоящее время в "Ассоциации" действует временная администрация Центробанка, которая будет вести дела до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Отмечается, что банк "Ассоциация" был организован по инициативе Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Он работал с ноября 1990 года, предлагая услуги по кредитованию, обслуживанию вкладов и банковских карт как для физических, так и для юридических лиц.

26 июля ЦБ также аннулировал лицензию столичного "РАМ Банка". Это произошло потому, что кредитная организация занижала размер резервов, скрывая от регулятора свое реальное финансовое положение. Помимо этого, руководители банка неадекватно оценивали кредитные риски, пояснили в Банке России.