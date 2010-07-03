ЦБ отозвал лицензию у московского "РАМ Банка"

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У московского "РАМ Банка" отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Поводом для такого решения ЦБ стало сокрытие руководством банка реального финансового положения.

В сообщении регулятора говорится, что кредитная организация занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк заключал "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала. Руководители при этом неадекватно оценивали кредитные риски.

Банк занимал 296 место в России по величине активов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 9 августа.

Начиная с 2013 года, ЦБ РФ ежегодно отзывает лицензии у десятков российских банков. За 2018 год лицензии были отозваны у 60 кредитных организаций.

За последний месяц лицензии лишились московский банк "Жилкредит" и "Частный расчетно-кассовый центр".

В конце апреля Центробанк отозвал лицензию у "Холдинвестбанка". Подмосковный банк нарушал законодательство и нормативные акты ЦБ в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Помимо того, ЦБ отозвал лицензию у столичного "Тройка-Д Банка". Руководство банка постоянно занижало величину резервов и, наоборот, завышало стоимость имущества, чтобы улучшить свои финансовые показатели.

