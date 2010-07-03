ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Жилкредит"

Банк России отозвал лицензию у московского банка "Жилкредит". Об этом говорится в сообщении регулятора.
В опубликованном документе говорится, что банк принял решение отозвать лицензию из-за невыполнения обязательств перед кредиторами по причине потери ликвидности. Также "Жилкредит" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор на протяжении года вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
В июле текущего года Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр".
С 12 июля небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр" лишена лицензии на ведение банковских операций. В Банке России пояснили, что лицензию решили отозвать из-за того, что организация не исполняла требования федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.
А 6 июня ЦБ объявил об отзыве лицензии у двух банков – "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург) и "Взаимодействие" (Новосибирск). Регулятор распространил пресс-релиз, в котором утверждается, что новосибирский банк, помимо прочего, завышал стоимость имущества "в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Кроме того, "Взаимодействие" несвоевременно исполняло обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
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