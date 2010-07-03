ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ объявил об отзыве лицензии у двух банков – "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург) и "Взаимодействие" (Новосибирск).
По величине активов "Прайм Финанс" занимал 361-е место в банковской системе РФ, новосибирская кредитная организация – 444-е место.
Регулятор распространил пресс-релиз, в котором утверждается, что новосибирский банк, помимо прочего, завышал стоимость имущества "в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Кроме того, "Взаимодействие" несвоевременно исполняло обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
В конце апреля Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у "Холдинвестбанка". Подмосковный банк лишился лицензии из-за нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.
Помимо того, ЦБ отозвал лицензию у столичного "Тройка-Д Банка". Руководство банка постоянно занижало величину резервов и, наоборот, завышало стоимость имущества, чтобы улучшить свои финансовые показатели.
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