ЦБ отозвал лицензию у московского "Частного расчетно-кассового центра"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как сказано в приказе ЦБ, с 12 июля небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр" лишена лицензии на ведение банковских операций. В Банке России пояснили, что лицензию решили отозвать из-за того, что организация не исполняла требования федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.

В начале июля Центробанк принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". Представители ЦБ подчеркнули, что сейчас банк "Открытие" выполняет все требования к финансовой стабильности и платежеспособности. Как следствие, он вновь может выйти на общий режим надзора.