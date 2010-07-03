ЦБ выявил 15 финансовых пирамид в Москве и области

Банк России направил в правоохранительные органы сведения о 15 выявленных организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, в столице и Подмосковье.
"13 из этих компаний обнаружены в Москве и две – в Московской области. Эти организации в большинстве случаев не вели реальную хозяйственную деятельность, а лишь привлекали средства новых участников, обещая ничем не обеспеченную доходность", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.
В ЦБ уточнили, что организаторы финансовых пирамид, как правило, прикрываются "вывесками" легальных участников рынка – МФО, КПК, а также выдают себя за крупные инвестиционные компании, предлагая услуги на крипторынке.
С начала года в Московском регионе также была пресечена деятельность шести нелегальных форекс-дилеров, четырех нелегальных кредиторов, которые не имели лицензий.
Ранее сообщалось, что Центробанк запустил робота для поиска в Сети нелегальных финансовых организаций и проектов. "Поисковая модель" ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. После того как робот фиксирует компанию, проявившую к нему интерес, ЦБ устанавливает, является ли эта организация законной.
Финансовые организации будут штрафовать за продажу россиянам непонятных для них финансовых продуктов и услуг. Это следует из законопроекта о квалификации инвесторов-физлиц, предусмотренного Центральным банком (ЦБ).
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