Черным кредиторам перекрыли кислород

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Закон, ограничивающий предельную сумму долга по потребительским кредитам, подписал Владимир Путин. Опубликованный на портале правовой информации документ также запрещает взыскание долгов по суммам, выданным "черными кредиторами".

Президент утвердил поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору займа. Речь идет о кредитах, срок возврата по которым не превышает одного года. Сумма всех платежей по такому кредиту, выданному после вступления закона в силу до 1 июля 2019 года, не может превышать сумму предоставленного кредита более чем в 2,5 раза. До 1 января 2020 года этот показатель сдвинется до отметки в два раза, а с начала 2020 года до 1,5 раза.

При этом процентная ставка по кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день. А начиная с 1 июля 2019 года она не может быть больше 1%.

Кроме того, ежедневная фиксированная сумма платежей по таким кредитам не должна превышать 1/15 максимально допустимого значения фиксируемой суммы платежей.

Уступка прав требования по договору потребительского кредита допускается лишь юрлицам. В то же время "черные кредиторы" не смогут взыскивать долги со своих заемщиков ни сами, ни через других лиц.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, как не попасть в долговую яму. Он подчеркнул, что когда потребители берут кредиты на покрытие старых кредитов, они фактически строят пирамиду.