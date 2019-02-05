Робот Центробанка вышел на поиски финансовых пирамид

Центробанк запустил робота для поиска в Сети нелегальных финансовых организаций и проектов, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Специалист сообщил, что "поисковая модель" ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. "На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов", – рассказал Лях. После того, как робот фиксирует компанию, проявившую к нему интерес, ЦБ устанавливает, является ли эта организация законной.
Также отмечается, что Центробанк в прошлом году направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды.
В конце января комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов, на которых содержится реклама финансовых пирамид или предложения о финансовых услугах от лиц, не имеющих права их оказывать. Сейчас ЦБ может только ограничить доступ к информации через правоохранителей.
Ранее сообщалось, что финансовые организации будут штрафовать за продажу россиянам непонятных для них финансовых продуктов и услуг. Это следует из законопроекта о квалификации инвесторов-физлиц, предусмотренного Центральным банком (ЦБ).
Обсуждение проблемы началось с ситуации вокруг сайта "Кэшбери". Для блокировки ресурса потребовалось несколько месяцев. 12 ноября 2018 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию, распространяемую на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной на территории РФ. Однако закрыть сайты удалось только в начале января 2019 года.
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