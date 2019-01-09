Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Кэшбери"

Управление Роскомнадзора по Ростовской области ограничило доступ к сайту "Кэшбери", заявил руководитель управления Игорь Сидорцов. Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре ЦБ передал в Генпрокуратуру и МВД сведения о группе российских и иностранных компаний, работавших под брендом "Кэшбери". В их деятельности обнаружены признаки финансовой пирамиды, в том числе обещания сверхдоходов, а также агрессивную рекламу.
12 ноября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию, распространяемую на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной на территории РФ. Решение суда вступило в силу 18 декабря, а 26 декабря интернет-страницы внесли в Единый реестр запрещенных сайтов. Роскомнадзор по Ростовской области потребовал от провайдера заблокировать два сайта группы "Кэшбери".
Глава "Кэшбери" Артур Варданян объявил о закрытии проекта и о планах создать "новый гигант финансово-инвестиционной индустрии". Центробанк оценил возможный ущерб от действий "Кэшбери" в три миллиарда рублей. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что проект "Кэшбери" стал одной из самых масштабных и разветвленных финансовых пирамид, выявленных регулятором в последние годы.
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