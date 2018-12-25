ЦБ оценил возможный ущерб от действий "Кэшбери"

Три миллиарда рублей может составить потенциальный ущерб от действий финансовой пирамиды "Кэшбери". Такое предположение сделал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, передает РИА Новости.
Прежде он же озвучивал меньшую консервативную оценку ущерба, которая составляла от одного до трех миллиардов рублей. Лях подчеркнул, что проект "Кэшбери" стал одной из самых масштабных и разветвленных финансовых пирамид, выявленных регулятором в последние годы.
"Только за последние два месяца существования проекта по ним прошло более 740 миллионов рублей", – сказал Лях, сославшись на результаты проверки, проведенной ЦБ.
В сентябре Центробанк сообщил о передаче в Генпрокуратуру и МВД сведений о группе российских и иностранных компаний, работавших под брендом "Кэшбери". В деятельности организаций были выявлены признаки финансовой пирамиды. Речь, в частности идет, о принципах сетевого маркетинга, обещаниях завышенной доходности и агрессивной рекламе в СМИ и соцсетях.
Глава "Кэшбери" Артур Варданян 1 ноября объявил о закрытии проекта и намерении создать "нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии". Спустя несколько дней после этого суд заблокировал сайты "Кэшбери".
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