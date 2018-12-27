Роскомнадзор уведомил "Кэшбери" о блокировке

Роскомнадзор по Ростовской области потребовал от провайдера заблокировать два сайта группы "Кэшбери". Об этом сообщил ТАСС замглавы управления Андрей Романов.
Представитель ведомства напомнил, что еще 12 ноября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию на сайтах "Кэшбери.рф" и Cashbery.com запрещенной к распространению в России. Решение суда вступило в силу 18 декабря, а 26 декабря интернет-страницы внесли в Единый реестр запрещенных сайтов. "В адрес провайдера хостинга направлено уведомление с требованием принять меры по удалению запрещенной информации в установленный законом срок", – отметил Романов.
В сентябре 2018 года ЦБ передал в Генпрокуратуру и МВД сведения о группе российских и иностранных компаний, работавших под брендом "Кэшбери". В их деятельности регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, в том числе обещания сверхдоходов, а также агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.
1 ноября глава "Кэшбери" Артур Варданян объявил о закрытии проекта и о своих планах создать "новый гигант финансово-инвестиционной индустрии". В конце декабря Центробанк оценил возможный ущерб от действий "Кэшбери" в три миллиарда рублей.
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