В Госдуме поддержали законопроект о блокировке ресурсов с рекламой финансовых пирамид

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов, на которых содержится реклама финансовых пирамид или предложения о финансовых услугах от лиц, не имеющих права их оказывать.

Документ внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает Агентство "Москва".

Предлагается наделить Центральный банк России (ЦБ) правом принятия решения о включении таких сайтов в реестр доменных имен и сетевых адресов с запрещенной информацией.

Также в законопроекте предлагается наделить ЦБ правом обращения в суд по факту размещения в Сети сведений, которые позволяют осуществить неправомерный доступ к информационным системам организаций, электронным средствам платежа и техническим устройствам.

Сейчас ЦБ может только ограничить доступ к информации через правоохранителей. Как сообщалось 11 января, ЦБ сможет блокировать мошеннические сайты до судебного решения, если депутаты примут поправки к Гражданскому процессуальному кодексу и закону "Об информации".