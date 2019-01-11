ЦБ получит право блокировать сайты без решения суда

ЦБ сможет блокировать мошеннические сайты до судебного решения. Это произойдет, если депутаты Госдумы примут поправки к закону "Об информации" и Гражданскому процессуальному кодексу РФ, передает "Коммерсант".
Комитет по финансовому рынку нижней палаты парламента одобрил проект в четверг, 10 января. Предполагается, что Центральной Банк станет седьмой структурой в стране, которая получит право включать сайты в реестр запрещенной информации. Сейчас такими полномочиями обладают Роскомнадзор, Генпрокуратура, Роспотребнадзор, МВД, Федеральная налоговая служба и служба по контролю за оборотом наркотиков.
Сейчас ЦБ может только ограничить доступ к информации через правоохранителей. Авторы новой законодательной инициативы полагают, что ЦБ необходимы более оперативные меры, чтобы блокировать сайты финансовых пирамид и организаций без лицензий.
Так, на ограничение доступа к сайту "Кэшбери" потребовалось несколько месяцев. 12 ноября 2018 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию, распространяемую на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной на территории РФ. Однако закрыть сайты удалось только в начале января 2019 года.
Ранее сообщалось, что финансовые организации будут штрафовать за продажу россиянам непонятных для них финансовых продуктов и услуг. Это следует из законопроекта о квалификации инвесторов-физлиц, предусмотренного Центральным банком (ЦБ).
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