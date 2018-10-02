ЦБ может ввести новые штрафы для финансовых организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Финансовые организации будут штрафовать за продажу россиянам непонятных для них финансовых продуктов и услуг. Это следует из законопроекта о квалификации инвесторов-физлиц, предусмотренного Центральным банком (ЦБ). Презентацию концепции представят 3 октября, сообщает News.ru. ЦБ уже направил проект закона в министерство финансов.

Согласно законопроекту, банк, страховая компания, негосударственный пенсионный фонд, брокер или какая-либо другая финансовая компания могут получить административное наказание, если нарушат закон о квалификации инвесторов-физлиц.

Организации могут быть оштрафованы за совершение сделки с финансовыми инструментами, не соответствующими категории или инвестиционному профилю лица, за счет которого совершается сделка. Также штраф предусмотрен за невыполнение/нарушение требований по категоризации частных инвесторов и за незаконное признание лица квалифицированным инвестором. Прежде чем продать какую-либо финансовую услугу или продукт, финансовые организации должны будут определять уровень квалификации гражданина как инвестора.

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