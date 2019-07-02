ЦБ завершает санацию банка "Открытие"

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Центробанк принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как пояснили в ЦБ, принятые меры по предупреждению банкротства обеспечили бесперебойную работу банка "Открытие". Они позволили финансовой организации обслуживать клиентов, формировать резервы в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, а также сделали финансовое положение банка вновь устойчивым.

Представители ЦБ подчеркнули, что сейчас банк "Открытие" выполняет все требования к финансовой стабильности и платежеспособности. Как следствие, банк вновь может выйти на общий режим надзора со стороны Банка России, пояснили в пресс-службе регулятора. Также сообщается, что в 2021 году Центробанк планирует частично продать акции "Открытия".

В марте суд заочно арестовал экс-главу банка "Открытие" Евгения Данкевича. Он обвиняется в растрате 34 миллиардов рублей. По данным следствия, Данкевич скрывается в Израиле. Его объявили в международный розыск. Экс-главе банка грозит до девяти лет тюрьмы за растрату в особо крупном размере в составе группы лиц.

В ЦБ отмечали, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.