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16:55

Суд заочно арестовал экс-главу банка "Открытие"

суды

16:55

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

Экс-глава банка "Открытие" Евгений Данкевич заочно арестован по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей. Ходатайство следствия удовлетворил Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Данкевич скрывается в Израиле. Защита заявляет, что он находится на лечении за рубежом, не уточняя, где именно.

Данкевич объявлен в международный розыск. Ему грозит до девяти лет тюрьмы за растрату в особо крупном размере в составе группы лиц.

Следователи полагают, что Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний – заемщиков "Открытия" – выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реально их стоимость вдвое ниже.

В Центробанке отмечали, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.

суды

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