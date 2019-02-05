Бывшего главу банка "Открытие" объявили в розыск

Заместитель председателя СКР Игорь Краснов сообщил "Коммерсанту" о ходе расследования в отношении бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича.
Следствие установило, что в 2017 году Данкевич вступил в преступный сговор с главами компаний O1 Group и "O1 Групп Финанс", являвшихся заемщиками "Открытия".
Последние организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу рублей.
По версии следствия, Данкевич дал указание о покупке облигаций по полной стоимости, зная, что их реальная цена составляет менее половины от их номинала.
Получив в результате сделки более 34 миллиардов рублей, компания O1 Group досрочно погасила свою задолженность по кредитам в банке "Открытие". В настоящий момент проводятся следственно-оперативные действия.
Ранее сообщалось, что владелец O1 Group Борис Минц с семьей переехал в Лондон. Вместе с предпринимателем Россию покинули три его сына с семьями.
Минц наряду с десятками других российских бизнесменов входит в американский "кремлевский доклад". В отношении них могут быть приняты американские санкции.
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