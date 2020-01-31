Банк России отозвал лицензию у московского "Апабанка"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Апабанк". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Банк России приказом от 31 января 2020 года № ОД-166 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" (Акционерное общество), АКБ "Апабанк" (АО) (рег. № 2404, Москва)", – указано в сообщении.

Центробанк принял решение, проанализировав финансовую отчетность по кредитной организации. Выяснилось, что "Апабанк" занижал величину необходимых к формированию резервов и одновременно завышал стоимость имущества. За счет этого в банке пытались скрыть реальное положение дел в организации.

Аналитики Банка России также обратили внимание на то, что кредитный портфель "Апабанка" более чем на 70 процентов состоял из проблемных ссуд. Банк неоднократно призывали более адекватно оценивать риски по кредитам и указывать реальное финансовое положение в соответствующей отчетности.

Отмечается, что ограничения Центробанка коснулись, в том числе, работы с ценными бумагами.

На данный момент в АКБ "Апабанк" назначена временная администрация Банка России. В дальнейшем проблемную кредитную организацию возглавит либо конкурсный управляющий, либо ликвидатор.

Ранее сообщалось, что российские банки в третьем квартале 2019 года сократили выдачу необеспеченных ссуд и кредитных карт. Эксперты отмечают, что данная тенденция может быть вызвана действующими ограничениями ЦБ. По новым правилам, банки обязаны учитывать показатель долговой нагрузки заемщика.

