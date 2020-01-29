Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские банки за последние три месяца 2019 года сократили выдачу населению необеспеченных ссуд и кредитных карт. Данная тенденция, по мнению экспертов, связана с ограничениями Банка России, как сообщает РБК.

С 10 октября минувшего года кредитные организации обязаны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) при обработке заявок на займы. ПДН в данном случае рассчитывается как отношение расходов по кредитам к общим доходам.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в четвертом квартале 2019-го банки выдали потребкредитов на 743,1 миллиарда рублей – что на 12 процентов меньше аналогичного периода 2018-го года и на 9 процентов меньше, чем в третьем квартале 2019-го. Схожий спад наблюдается и в сегменте кредитных карт.

Новые требования оформления потребительских займов Центробанк ввел как меру снижения интереса банков к работе с чрезмерно закредитованными гражданами. При этом отдельные эксперты считают, что снижение выдачи кредитов обусловлено ужесточившимися стандартами самих банковских организаций.

В Банке России при это тенденцией не вполне довольны.

"Хорошо, что темп роста необеспеченного потребительского кредитования замедляется. Не очень хорошо, что замедляется пока не очень сильно", – заявил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

В перспективе Центробанк может ввести дополнительные ограничения, как заявила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова. Дальнейшие меры по охлаждению рынка будут рассматриваться по завершении первого квартала 2020 года.

Ранее благодаря исследованию "БКС Премьер" стало известно, что российские банки стали отказываться от выдачи кредитов в магазинах. Некоторые эксперты считают, что кредитным организациям выгоднее оформлять для потребителей карты. Их проще обслуживать, а кроме того, они предоставляют клиентам дополнительные услуги.

