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Экономика

09:28

Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

экономика общество

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В минувшем году банки в России одобрили только 36% от общего числа кредитных заявок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Национального бюро кредитных историй.

Наиболее значительное снижение произошло в декабре 2019 года. В последний месяц года доля подтвержденных заявок по кредитам сократилась до 32%. Это минимальное значение с 2017 года (в 2018 году уровень одобрения составлял 41%), указывают аналитики.

Эксперты считают, что повышенная осторожность банков связана с действиями Центробанка и негативной динамикой роста доходов россиян. С октября минувшего года ЦБ требует учитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче кредитов на сумму свыше 10 тысяч рублей.

"Предупреждения регулятора о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли не только ушей, но и сознания банкиров", – уверены специалисты.

Как считает вице-президент банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич, концентрироваться на работе с существующей клиентской базой банки вынуждает также резкое ухудшение платежного поведения многих заемщиков.

В целом аналитики уверены, что уровень одобрения кредитных заявок будет снижаться и в будущем. Это повлечет за собой снижение темпов роста выдач новых кредитов.

Ранее сообщалось, что в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

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