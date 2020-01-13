Банкир рассказал, на что обращать внимание при оформлении кредитов

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал о правилах оформления банковского кредита в интервью ИА "НСН". По его словам, при оформлении кредитного договора (в магазине или в банке) в первую очередь необходимо его тщательно изучить и точно понимать все его условия, чтобы не стать обманутым в своих ожиданиях.
Банкир также порекомендовал в период пользования банковским кредитом контролировать все операции в рамках заключенного договора.
"Надо обращать внимание клиента при оформлении карты или любого кредита, чтобы он не оказался в ситуации непрогнозируемых платежей. Могут быть особенности того или иного вида кредитования, но они отражаются в договоре. В льготах, кэшбеке, дисконте тоже надо пытаться разобраться, чтобы понимать, в чем можно получить выгоду. Проверять необходимо каждый раз, действительно ли деньги вернулись на счет в том объеме, в котором должны, и списали их ровно столько, сколько указано в договоре. Интернет-банк это позволяет. У продавца всегда будет желание взять с покупателя больше. Но оно регулируется грамотным чтением договора", – подчеркнул Тосунян.
Кроме того, банкир отметил, что использование банковских карт является самым удобным способом для кредитования потребителей.
"Банковские карты – это более современная форма кредитования банковских клиентов, в том числе с помощью "морковок" – кэшбека, дисконта", – заявил Тосунян.
Он также отметил, что с помощью карт можно в режиме онлайн оценивать кредитную историю, а также снижать мошеннические риски, чего не позволяет делать привычная форма выдачи кредита по паспорту.
Ранее сообщалось, что согласно данным исследования компании БКС-премьер, банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах и все чаще предпочитают выдавать своим клиентам кредитные карты.
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