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Экономика

08:36

Российские банки отказались от кредитования в магазинах – СМИ

экономика финансы

Фото: depositphotos/mizar_219842

Крупнейшие российские банки за последние три года, согласно исследованию "БКС Премьер", отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы).

Как сообщает газета "Известия", в 2019 году из 30 банков займы выдавали только три организации: "Тинькофф", "Почта банк" и "Банк Хоум Кредит". По данным СМИ, это связано с тем, что банки изменили работу и стали выдавать больше кредитных карт, а не заключать договора на кредиты, поскольку у карт больше преимуществ, например кэшбек, бонусы, скидки у партнеров.

В свою очередь, в "Национальном кредитном рейтинге" пояснили, что потребители не всегда вникают в условия приобретения, а также в схему работы кредитных карт, что позволяет банкам зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях. Кроме того, финансовым организациям в данном случае не надо оплачивать работу сотрудника в магазине.

POS-кредитование – выдача займов на товары в торговых точках. Такие кредиты, как правило, выдаются быстрее, но по высоким процентным ставкам.

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