Система по борьбе с воровством денег появится в России

12:24
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В России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов, сообщает газета "Известия".
Как отмечается, антифрод-систему хотят создать при участии Национальной системы платежных карт.
Единый мониторинг позволит отслеживать сомнительные операции через платежные системы "Мир", Visa и MasterСard. Подозрительные переводы будут выявляться автоматически, а затем проверяться в ручном режиме.
Кроме того, рассматривается возможность возвращать гражданам деньги со счетов мошенников без суда.
Издание отмечает, что эту информацию подтвердили Сбербанк, Росбанк, "Ак Барс" Банк и "Возрождение". Специалисты Сбербанка отметили, что на создание платформы может уйти от одного года до трех лет.
По словам замначальника службы информбезопасности банка "Возрождение" Василия Окулесского, для автоматической блокировки мошеннических операций понадобятся изменения в законодательстве.
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов выразил мнение, что единый мониторинг будет востребован на рынке.
Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты новый вид мошенничества. Пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.
Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей, отметил Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.
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