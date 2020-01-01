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Москва 24

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Общество

05:14

Банковские переводы по номеру телефона в России стали платными

экономика общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 января 2020 года Центробанк начал взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей (СБП). Она позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.

Регулятор планирует брать от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. В то же время ЦБ может ограничивать размер комиссии, которую банки будут брать с клиентов.

Для обычных пользователей сервис также может стать платным. Некоторые банки уже заявили о намерении установить комиссию за переводы в СБП, передает ТАСС.

Сервис позволяет физическим лицам переводить деньги по номеру мобильного телефона. К нему прикреплены более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков.

Центробанк обязал системно значимые банки подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в СПБ сейчас обсуждается между оператором сервиса Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.

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