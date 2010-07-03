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Москва 24

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Экономика

16:42

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене "банковского роуминга"

экономика власть

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене "банковского роуминга", сообщает Агентство "Москва".

Он предполагает отмену комиссий банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах.

В проекте закона отмечается, что размер комиссии, взимаемой кредитной организацией при переводе денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этом же банке, не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях кредитной организации.

Ранее законопроект одобрило правительство РФ. Если его примут, изменения будут внесены в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

На заседании правительства 10 октября Дмитрий Медведев назвал такие комиссии "банковским роумингом". По его словам, кредитные организации часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут никакой нагрузки.

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