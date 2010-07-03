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Экономика

09:40

Кабмин одобрил проект закона об отмене в России "банковского роуминга"

власть общество экономика

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Правительство РФ одобрило проект закона об отмене комиссий банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах, сообщается на сайте кабмина.

Документ внесут на рассмотрение в Госдуму. Если его примут, изменения будут внесены в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Ее дополнят указанием на то, что размер комиссии, взимаемой кредитной организацией при переводе денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этом же банке, не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях кредитной организации.

На заседании правительства 10 октября Дмитрий Медведев назвал такие комиссии "банковским роумингом". По его словам, кредитные организации часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут никакой нагрузки.

Ранее ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к Системе быстрых платежей с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года.

Система быстрых платежей позволяет россиянам переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено более десяти крупных банков.

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