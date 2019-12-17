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Москва 24

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Экономика

17:24

В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Систему быстрых платежей планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном. Об этом сообщает РБК.

Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками. Внедрение технологии рассматривают Промсвязьбанк, "Рокетбанк", "ВТБ", "Тинькофф Банк" и "Открытие".

Данная технология используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

Источник издания рассказал, что НСПК рассматривает несколько вариантов проведения бесконтактных платежей в СБП. В частности, магазины смогут размещать NFC-метки, аналогичные QR-кодам, к которым необходимо поднести смартфон и подтвердить оплату.

Во втором случае покупателю нужно будет приложить телефон к платежному терминалу, получить сигнал и выбрать одно из установленных на смартфоне приложений.

Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в промышленном масштабе − 28 февраля 2019 года.

Система позволяет россиянам переводить средства между счетами по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Кроме того, сервис позволяет оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Сейчас к СБП подключено более десяти крупных банков.

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