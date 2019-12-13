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Экономика

18:15

Эксперт оценил новый вариант предотвращения мошеннических переводов

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов прокомментировал предложение банков изменить механизм осуществления денежных переводов, проходящих без согласия клиента. Об этом сообщает ИА "НСН".

Эксперт признал, что определенные проблемы в сфере банковских переводов действительно существуют. "Уровень мошенничества в рознице сейчас растет. Но он всегда рос и продолжает расти. Все больше транзакций делается в цифре при помощи карт", – подчеркнул он.

Увеличение срока блокировки сомнительных переводов позволит снизить вероятность мошеннических финансовых операций. Эта мера также позволит пострадавшим клиентам вернуть свои деньги.

"То есть у банка появляется еще больше каких-то операционных законных возможностей для противодействия мошенникам", – заключил Грибанов.

В настоящее время банк-отправитель денежных средств имеет право заблокировать перевод клиента на два дня, если есть сомнения в законности операции. За этот срок банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если связаться с клиентом не удалось, банк должен возобновить операцию и перевести деньги получателю.

Ранее кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать десяти миллионов рублей.

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