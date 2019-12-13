Эксперт оценил новый вариант предотвращения мошеннических переводов

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Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов прокомментировал предложение банков изменить механизм осуществления денежных переводов, проходящих без согласия клиента. Об этом сообщает ИА "НСН".

Эксперт признал, что определенные проблемы в сфере банковских переводов действительно существуют. "Уровень мошенничества в рознице сейчас растет. Но он всегда рос и продолжает расти. Все больше транзакций делается в цифре при помощи карт", – подчеркнул он.

Увеличение срока блокировки сомнительных переводов позволит снизить вероятность мошеннических финансовых операций. Эта мера также позволит пострадавшим клиентам вернуть свои деньги.

"То есть у банка появляется еще больше каких-то операционных законных возможностей для противодействия мошенникам", – заключил Грибанов.

В настоящее время банк-отправитель денежных средств имеет право заблокировать перевод клиента на два дня, если есть сомнения в законности операции. За этот срок банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если связаться с клиентом не удалось, банк должен возобновить операцию и перевести деньги получателю.

Ранее кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать десяти миллионов рублей.

