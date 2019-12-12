Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

18:33

Названы регионы – лидеры по проведению безбумажных операций

экономика технологии

Фото: Анна Султанова

С момента запуска безбумажной технологии в ноябре 2019 года клиенты ВТБ в цифровом формате подписали свыше 10 тысяч договоров. Сервис доступен в офисах Москвы, Санкт-Петербурга и еще 23 регионах страны.

Лидерами по проведению безбумажных операций являются Красноярск (15% от всех сделок), Иркутск и Екатеринбург (10%). Технология позволяет клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме без использования бумажных носителей.

В настоящее время сервис доступен на 17 типах операций. В 2020 году их число расширят: появятся депозиты, платежи, переводы, кассовые операции, оформление эскроу-счетов и инвестиционные продукты.

"Нас радуют результаты безбумажной технологии. Первые клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поскольку это быстро, удобно, а самое главное – безопасно. Экономический эффект от внедрения технологии к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей. Кроме того, использование безбумажного обслуживания способствует улучшению экологической ситуации и позволит спасти 13 тысяч деревьев", – отметил старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные договоры хранятся в специальном разделе "ВТБ-Онлайн" и доступны клиенту в любое время.

В настоящее время безбумажная технология доступна в 155 офисах ВТБ. Ее тиражирование на всю сеть планируется в первом квартале 2020 года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика