Названы регионы – лидеры по проведению безбумажных операций

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С момента запуска безбумажной технологии в ноябре 2019 года клиенты ВТБ в цифровом формате подписали свыше 10 тысяч договоров. Сервис доступен в офисах Москвы, Санкт-Петербурга и еще 23 регионах страны.

Лидерами по проведению безбумажных операций являются Красноярск (15% от всех сделок), Иркутск и Екатеринбург (10%). Технология позволяет клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме без использования бумажных носителей.

В настоящее время сервис доступен на 17 типах операций. В 2020 году их число расширят: появятся депозиты, платежи, переводы, кассовые операции, оформление эскроу-счетов и инвестиционные продукты.

"Нас радуют результаты безбумажной технологии. Первые клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поскольку это быстро, удобно, а самое главное – безопасно. Экономический эффект от внедрения технологии к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей. Кроме того, использование безбумажного обслуживания способствует улучшению экологической ситуации и позволит спасти 13 тысяч деревьев", – отметил старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные договоры хранятся в специальном разделе "ВТБ-Онлайн" и доступны клиенту в любое время.

В настоящее время безбумажная технология доступна в 155 офисах ВТБ. Ее тиражирование на всю сеть планируется в первом квартале 2020 года.

